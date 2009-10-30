Delta Yatırım jeotermal enerji işine giriyor

Zara ve H&M gibi dünyanın önemli markalarına üretim yapan, Ataköy Konakları ve Ataköy Alışveriş Merkezi ile inşaat sektöründe öne çıkan Delta Yatırım Holding, Türkiye’de ihmal edilmiş jeotermal enerji işine de giriyor.



İtalya’nın en büyük, Avrupa’nın halka açık en büyük ikinci enerji şirketi olan Enel ile el sıkışan Delta, 15 gün içinde nihayi anlaşmayı yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’de 5 yılda 300 megawattlık jeotermal enerji üretmeyi planlayan Delta ve Enel yaklaşık 750 milyon dolarlık yatırım yapacak. Delta Yatırım Holding şirketlerinden Dekar Enerji, Enle ile birlikte Türkiye’nin ‘sıcak suyu’nu yatırıma dönüştürecek.



Çoğunluk İtalyanların



Delta Yatırım Holding Başkanı Nihat Delibalta, İtalyan Enel’le birlikte jeotermal enerji işine girdiklerini belirterek, “Enel’in Türkiye’nin dışında 23 ülkede üretimi var. İtalya’nın en büyük enerji şirketi. Yılda 94 bin megavat elektrik üretiyorlar. Düşünün Türkiye’nin toplam elektrik üretimi 42 bin megavat. Türkiye’de de enerji üretimi konusunda Enel’le anlaştık. 15 gün içinde imza atacağız. Kuracağımız şirkette çoğunluk hissesi İtalyanlar’da olacak. Yüzde 50 ortaklık için çok uğraştık ama olmadı” dedi.



85 noktada araştırma yaptı



Bu konuda uzun süredir araştırma yaptıklarını ifade eden Delibalta, “Türkiye’de 85 noktada araştırma yaptık. Enerji işi zor bir iş büyük yatırım gerektiriyor. Sonunda Kütahya, Denizli ve Aydın’da yatırım yapmayı kararlaştırdık. İlk önce 100 megavatlık elektrik üreteceğiz. Bunun maliyeti 150 milyon doları buluyor” diye konuştu. Hedeflerinin beş yıllık bir sürede jeotermal enerjiden elde edilecek elektrik tüketimini 300 megavat seviyesine çıkarmak olduğunu ifade eden Delibalta, bunun için de, sondaj çalışmaları da dahil olmak üzere, toplam 750 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi.



61.2 milyar Euro’luk dev



* 2007 yılına kıyasla cirosunu 2008’de yüzde 40 artırdı.

* 2008 cirosu 61.2 milyar Euroyu buldu.

* 2008 kârı ise 5.3 milyar Euro oldu.

* Brezilya’dan Bulgaristan’a, Kanada’dan Şili’ye, Doğu Avrupa’dan Kuzey ve Batı Avrupa’ya 23 ülkede faaliyetleri var.