Delta varyantı vakaları artmıştı; Britanya'da normalleşme takvimi dört hafta ertelendi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkenin normalleşme takvimi kapsamında 21 Haziran'da beklenen normalleşmenin dört hafta ertelendiğini açıkladı.

Britanya'da ilk kez Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı vakalarının artması ülkenin normalleşme takviminde erteleme yapılmasına neden oldu.

Başbakan Boris Johnson, 21 Haziran'da beklenen normalleşme tarihinin dört hafta ertelendiğini duyurdu.

Bilim insanları, Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu tespit etti. Varyantın daha tehlikeli olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.