Delta varyantı turizmi vurdu; seyahat ve eğlence endeksi yüzde 7 düştü

Covid-19'un delta varyantı Avrupa'da bu seneki turizm umutlarını suya düşürdü.

Avrupa’da pandemi kısıtlamalarının hafiflemesinin ardından seyahat hisselerinde yaşanan yükseliş, delta varyantı haberleri nedeniyle kısa sürdü.

Sözcü'nün haberine göre Stoxx 600 seyahat ve eğlence endeksi, nisan ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 7 değer kaybederek en kötü performans gösteren sektörlerden biri oldu.

Karantinalar ve testlerle ilgili her gün değişen düzenlemeler, yolcuları güvenle plan yapmaktan uzak tuttu.

Ayrıca havayolları şirketleri de eski görünümünden hala uzakta. Delta varyantı haberleri ve kısıtlamalardaki dalgalanmalar, havayolu şirketlerinin geleceğindeki belirsizliğin sürmesine neden oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hargreaves Lansdown’da yatırım analisti Susannah Streeter, “Bir ülkedeki gevşemeyi diğer bir ülkedeki kısıtlamalar takip edebiliyor. Yolcular birden bire bir otel odasında TV kumandasıyla baş başa kalma riskine sahip” dedi.

Talep artsa da beklentiden uzak kaldı

Avrupalı seyahat şirketleri, talepte geçen yıla göre artış görse de talep patlaması beklentisinden hayli uzakta kaldılar.

Bank of America verilerine göre 2021’de 20 Haziran’a kadar olan Avrupa uçuşları, 2019 seviyelerinin yarısı kadardı. Ayrıca uluslararası net satışlar da 2019’a göre yüzde 77 daha düşüktü.

Swissquote Bank analisti İpek Özkardeşkaya konu ile ilgili, “Aşıların seyahat sektörünü yeni bir depresyona kaymaktan koruyup korumayacağını söylemek zor, ancak haber akışı yatırımcıların toparlanma beklentilerini küçültmeye zorluyor” dedi.

Karavan ve mobil ev hisselerinde artış devam ediyor

Yurtiçi ve güvenli tatil imkanı sağlayan firmaların hisselerinde ise yoğun artış devam ediyor. Karavan ve mobil ev yapan şirketler Dometic Group ve Trigano’nun hisseleri bu yıl yüzde 30 artış gösterdi. Ayrıca bisiklet, yüzme havuzu gibi ürünler üreten şirketlerin hisselerinde de yüzde 60’a varan artışlar mevcut.