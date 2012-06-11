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Ekonomi

Deloitte Türkiye yeni döneme Hüseyin Gürer ile devam ediyor

Beş yıldır Deloitte Türkiye CEO’luğunu sürdüren Hüseyin Gürer, yeni dönemde de görevine devam edecek

11 Haziran 2012 22:19

Türkiye’de Denetim, Vergi, Danışmanlık, Kurumsal Finansman ve Kurumsal Risk alanlarında 26’ncı hizmet yılını dolduran Deloitte Türkiye’de, CEO Hüseyin Gürer ile yola devam etme kararı aldı.  

 
1 Haziran itibariyle Deloitte Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını belirten Deloitte Türkiye CEO’su Hüseyin Gürer, “Birçok açıdan farklı ve heyecanlı bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde; bugüne kadarki başarılardan elde ettiğimiz tecrübeleri, yeni vizyon ve önceliklerimizle birleştirip; iş yapış şeklimizdeki farklı yaklaşımlarımızla, gerek çalışanlarımızın beklentilerini gerekse müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak hedefimizi yükselteceğiz.” dedi. Gürer ayrıca Deloitte Türkiye’nin artık endüstri odaklı bir kurum olacağının da bilgisini verdi.
 
Deloitte Türkiye’nin son 10 yıl içerisinde gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürer, yeni dönemde Deloitte Eğitim Vakfı öncülüğünde kurulan ve Türkiye başta olmak üzere Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’yı kapsayan geniş bir coğrafyada Deloitte Liderlik Enstitüsü (DLI) ile liderlik eğitiminin referans noktası olmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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