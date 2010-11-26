-DELOITTE TEKNOLOJİ FAST500'DE 28 TÜRK ŞİRKETİ LONDRA (A.A) - 26.11.2010 - Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'nın (EMEA) en hızlı büyüyen 500 şirketinin belirlendiği, "Deloitte Teknoloji Fast500" arasına 28 Türk şirketi de girdi. İngiltere'nin başkenti Londra'da, Arsenal Futbol Kulübünün Stadyumu Emirates'in davet salonlarının birinde yapılan ödül töreninde en hızlı büyüyen 500 şirket açıklandı. Deloitte yetkilileri ile çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu törende, ilk 50'ye üç Türk şirketi girdi. Sağlık sektörü için yazılım, donanım ve altyapı çözümleri sunan "Promer" şirketi yüzde 4,9'luk büyüme oranıyla 12, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri üzerine çözüm sunan "Digital Planet" şirketi yüzde 4,5'lik büyüme oranıyla 16, seri ilanlar ve elektronik alışveriş konularında faaliyet gösteren "Sahibinden.com" ise yüzde 2,3'lük büyüme oranıyla 46. sırada yer aldı. Deloitte Teknoloji Fast500 EMEA Programının birincisi ise yüzde 26,8 büyüme oranıyla İngiliz "Mobile Interactive Grup Ltd" oldu. İngiltere'yi yüzde 15,0 büyüme oranıyla Polonya'dan "Netmedia", yüzde 11,6 büyüme oranıyla da Rusya'dan "Rosservice" firması takip etti. Listede en üst sırada yer alan Türk şirketi Promer'in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktörü Barış Dinler, "Bu ödül işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor" diyerek, diğer ülkelere de genişlemeyi planladıklarını söyledi. Türk şirketleri arasında ikinci sırada yer alan Digital Planet Şirketinin Genel Müdürü Adnan Vural ise bundan sonra hızlı büyüyenler değil, büyükler arasında yer almaları gerektiğini, amaçlarının dünyada marka olmak olduğunu bildirdi. Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstri Lideri Oktay Aktolun da, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çekerek, özellikle teknoloji alanında güzel şeyler yapıldığını belirtti. Aktolun, "Türkiye'nin teknoloji alanında büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum, bu sonuçlar da bunun göstergesi" dedi. 500 şirket arasına giren 28 Türk şirketi ve sıralamaları şöyle; Promer (12), Digital Planet (16), Sahibinden.Com (46), Biotekno (64), MCD Telekom (71), Ericom (72), Bilginet (86), Cetech (96), Arvento Mobile Systems (111), Vodasoft (135), EES (163), Gittigidiyor (176), BNB (186), Figen Yazılım (221), Fonet Bilgisayar (245), STM Savunma Teknolojileri (293), Smartsoft (302), Mobiliz (312), Airties (338), Mobisis (349), Ibtech (390), Innova (391), Bis (414), Hitit Bilgisayar Hizmetleri Dış Ticaret (440), Millenicom (452), Hitit Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti. (456), Proline (479) ve Sestek (485). Bu arada, törenden önce davetlilere Emirates Stadyumu ve soyunma odaları gezdirildi.