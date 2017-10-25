Delillerine, cezaevi yönetimince el konulduğunu iddia eden Baransu savunma yapmadı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TARAF Gazetesi\'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında, \"Gülen\'i Bitirme Kararı 2004 MGK\'da Alındı\" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, \"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme\", \"Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama\" ve \"MİT\'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme\" suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu ve avukatları ile katıldı. Duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık Murat Şevki Çoban ile şikayetçi MİT ve MGK da avukatla temsil edildi. Bugün esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak için tüm belgelerini hazırladığını söyleyen Mehmet Baransu, \"Ben savunma yapmak üzere bütün evrakları hazırladım ve buraya geldim. Size delil olarak sunacağım kitap, gazete küpürleri gibi belgelere cezaevi çıkışında el konuldu. Bunları savunmamda kullanacağımı söyledim ancak vermediler. Bu durumda ben nasıl savunma yapacağım. MİT ve askerlerin yaptıkları sunumları size sunacaktım\" diyerek, bu belgelerle duruşmaya gelmesi için cezaevi yönetimine yazı yazılmasını istedi.

Cezaevi idaresi tarafından el konulan sanık Baransu\'ya ait gazete, kitap gibi dellillerin sanık tarafından mahkemeye getirilmesi için cezaevi yönetimine yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Mehmet Baransu ile birlikte Taraf Gazetesi\'nin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban\'ın da şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, MİT \'ihbar eden\' sıfatını taşıyor.

İddianamede, Mehmet Baransu\'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf Gazetesi\'nde \"Gülen\'i Bitirme Kararı 2004\'te MGK\'da Alındı\" başlıklı haberde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği vurgulandı.

Murat Şevki Çoban\'ın da, Sorumlu Yazıişleri Müdürü olmasından kaynaklı, Baransu ile birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini basın yayın yoluyla ifşa ettikleri öne sürüldü.

52\'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

MİT\'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işledikleri kaydedilen şüphelilerin, \"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme\", \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme\" ve \"MİT\'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme\" suçlarını işledikleri belirtildi. Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında 26\'şar yıldan 52\'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.