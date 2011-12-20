-Delil klasörleri dağıtılıyor İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin haklarında dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski Giresunspor Başkanı Olgun Peker'in de aralarında bulunduğu 93 sanık hakkında hazırlanan iddianameye ait delil klasörleri, sanık avukatlarına dağıtılmaya başlandı. Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, dava dosyasının yer aldığı iddianameye ait toplam 70 delil klasörünün dijital ortama aktarılması tamamlandı. Sanık avukatları, dijital delil klasörlerini, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi kaleminden alabilecek. Delil klasörlerinde, sanıklar hakkında düzenlenen iletişim tespit tutanakları, arama ve el koyma kararları, aramalarda ele geçirilen dokümanlar, fiziki takiplere ilişkin kayıtlar ve fotoğraflar, sanıklardan elde edilen deliller, sanık ve tanık beyanları, FIFA, UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu ve polis ile soruşturma kapsamında adı geçen spor kulüpleriyle yapılan yazışmalar ve gönderilen belgeler bulunuyor. 68. klasörde, sanık Şekip Mosturoğlu'yla ilgili Uluslararası Yardım Biriminde çalışan bir dedektif yardımcısının ilgili makamlara gönderdiği yazısına yer verildi. Yazıda, ''Mosturoğlu'yla ilgili Türkiye'de bir soruşturma yürütüldüğü istihbaratını aldım. Sahip olduğum diğer bir bilgi ise kendisinin Birleşik Krallık içerisinde bir miktar dolar hesabı bulunmaktadır. Görünüşe göre bu hesapta, kendisinin Türkiye'deki suçlarından elde ettiği gelirlerin bulunması kuvvetle muhtemeldir. Bizden talep edildiği takdirde bu hesabı dondurabiliriz. Bu işlemi Interpol aracılığıyla yaparsak çok fazla zaman alacağını düşünüyorum'' denildi. İddianamenin 69. ek delil klasöründe, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun, soruşturmayı yürüten savcılıktan, Cumhuriyet Savcısı Fazıl Arslanalp'ın, sanıklar Aziz Yıldırım, Sami Dinç, Mahmut Özgener, Göksel Gümüşdağ ve Şekip Mosturoğlu ile yaptığı telefon görüşmelerine ait tapeleri, fiziki takibe ilişkin görüntüleri ve adı geçen sanıkların ifade tutanaklarının gönderilmesinin istenmesine ilişkin talep yazısı yer alıyor. 70. klasörde yer alan, soruşturmayı yürüten özel yetkili savcılık tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğuna gönderilen yazıda da soruşturma kapsamındaki, içerisinde güvenlik kamerası kayıtları, MOBESE görüntü kayıtları, inceleme ve video kayıtları, HTS kayıtları, fiziki takip tutanak ve görüntülerini içeren 36 adet CD'den birer örneğin alınarak adli emanete gönderildiği ifade ediliyor.