T24 LogoT24 Logo
Spor

Delican'dan stat krizine çözüm çağrısı

İZMİR, (DHA) AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Konak Belediyesi'nin otopark mevzuatını gerekçe göstererek ruhsat vermediği Alsancak Stadı'na ilişkin çözüm çağrısında bulundu

28 Ekim 2017 19:49

İZMİR, (DHA)

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Konak Belediyesi\'nin otopark mevzuatını gerekçe göstererek ruhsat vermediği Alsancak Stadı\'na ilişkin çözüm çağrısında bulundu.
Delican, gereksiz bir kriz ortamı yaratıldığına dikkat çekerek, \"Ortaya çıkan tablo, üzüm yemekten çok bağcıyı dövmek\" dedi.
Projenin önünü açacak bir formülün oluşturulması gerektiğin ifade eden Delican, \"Gençlik ve Spor Bakanlığı\'ndan stat projesine yer altı otoparkı eklenmesini talep eden Konak Belediyesi, uzlaşma sağlayamayınca ruhsat talebine olumsuz yanıt veriyor. Tamam, diyelim ki ortada uygunsuz bir durum var. Neden masaya yatırmıyorsunuz?  Uygun hale getirilebilecek, projenin önünü açacak bir formül neden aranmıyor? Neden taraflara giderek çözüm üretmeye çalışmıyorsunuz?\"  diye konuştu.
Bülent Delican, \" Dün, hükümet stadı yıkıp, AVM yapacak diye ortalığı birbirine kattılar. Çıktık dedik ki, asla böyle bir şey söz konusu değil. Bugün yönetmeliği gerekçe göstererek inşaat için ruhsat izni vermiyorlar. Yok mudur bunun bir çözümü? Konak Belediyesi bürokratları, Büyükşehir\'inkilerle bir araya gelerek yönetmeliği, otopark yerini gözden geçirmeye mi üşeniyor? Bakanlığa başvurmaya mı üşeniyor? Yoksa, atalım kuyuya bir taş bakalım hangi deli çıkaracak seyrindeler mi? Devletin kurumları, koordineli ve uyumlu çalışmalı, sorunların çözümü noktasında birleşmeli, diyalog içinde olmalı ki önümüz açılsın. Yok, bu bir siyasi taktikse eğer ancak İzmir\'e ve İzmirli\'ye kaybettirir\" ifadelerini kullandı.
Bir \"olmaz\" yazısıyla yıllardır tartışma konusu yapılan Alsancak Stadı\'nın yine bir kör kuyuya çevrilmeye çalışıldığını belirten Başkan Delican sözlerini şu şekilde tamamladı: \"Sözlüklerinde \' beraber yapmak\' yok. Kriz üretim makinesi gibiler. Şimdi de çekilmiş, tek kelime etmeden seyir içindeler. Çözüm aramadıkları gibi iki satır bir açıklama yapmamakta da direniyorlar. Bu hali anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Gerçekten merak ediyorum. Sayın Aziz Kocaoğlu orada ne yapmak istiyor? Kafasının arkasında ne var, açıklasın. AVM yapacaklar dedi. Böyle bir planımız yok, yapmayacağız dedik. İzmir\'i aynı yerde, daha dayanıklı, kapasitesi genişletilmiş, çağdaş bir stada kavuşturmak için düğmeye bastık. Okyanusları geçirip bir kaşık suda boğmak bu olmalı. Kamuoyunu, beraberce çözülebilecek sorunların krizleri ile meşgul etmekten vazgeçmeliler.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA AK PartiBaşkanı Bülent Delican Konak BelediyesiAlsancak StadıDelicanProjeninSpor BakanlığıKonak BelediyesiTamamNedenBülent DelicanDünAVMBugünYokBüyükşehirBakanlığaYoksaDevletinBirBaşkan Delican

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24