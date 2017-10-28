Delican'dan stat krizine çözüm çağrısı

İZMİR, (DHA)

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Konak Belediyesi\'nin otopark mevzuatını gerekçe göstererek ruhsat vermediği Alsancak Stadı\'na ilişkin çözüm çağrısında bulundu.

Delican, gereksiz bir kriz ortamı yaratıldığına dikkat çekerek, \"Ortaya çıkan tablo, üzüm yemekten çok bağcıyı dövmek\" dedi.

Projenin önünü açacak bir formülün oluşturulması gerektiğin ifade eden Delican, \"Gençlik ve Spor Bakanlığı\'ndan stat projesine yer altı otoparkı eklenmesini talep eden Konak Belediyesi, uzlaşma sağlayamayınca ruhsat talebine olumsuz yanıt veriyor. Tamam, diyelim ki ortada uygunsuz bir durum var. Neden masaya yatırmıyorsunuz? Uygun hale getirilebilecek, projenin önünü açacak bir formül neden aranmıyor? Neden taraflara giderek çözüm üretmeye çalışmıyorsunuz?\" diye konuştu.

Bülent Delican, \" Dün, hükümet stadı yıkıp, AVM yapacak diye ortalığı birbirine kattılar. Çıktık dedik ki, asla böyle bir şey söz konusu değil. Bugün yönetmeliği gerekçe göstererek inşaat için ruhsat izni vermiyorlar. Yok mudur bunun bir çözümü? Konak Belediyesi bürokratları, Büyükşehir\'inkilerle bir araya gelerek yönetmeliği, otopark yerini gözden geçirmeye mi üşeniyor? Bakanlığa başvurmaya mı üşeniyor? Yoksa, atalım kuyuya bir taş bakalım hangi deli çıkaracak seyrindeler mi? Devletin kurumları, koordineli ve uyumlu çalışmalı, sorunların çözümü noktasında birleşmeli, diyalog içinde olmalı ki önümüz açılsın. Yok, bu bir siyasi taktikse eğer ancak İzmir\'e ve İzmirli\'ye kaybettirir\" ifadelerini kullandı.

Bir \"olmaz\" yazısıyla yıllardır tartışma konusu yapılan Alsancak Stadı\'nın yine bir kör kuyuya çevrilmeye çalışıldığını belirten Başkan Delican sözlerini şu şekilde tamamladı: \"Sözlüklerinde \' beraber yapmak\' yok. Kriz üretim makinesi gibiler. Şimdi de çekilmiş, tek kelime etmeden seyir içindeler. Çözüm aramadıkları gibi iki satır bir açıklama yapmamakta da direniyorlar. Bu hali anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Gerçekten merak ediyorum. Sayın Aziz Kocaoğlu orada ne yapmak istiyor? Kafasının arkasında ne var, açıklasın. AVM yapacaklar dedi. Böyle bir planımız yok, yapmayacağız dedik. İzmir\'i aynı yerde, daha dayanıklı, kapasitesi genişletilmiş, çağdaş bir stada kavuşturmak için düğmeye bastık. Okyanusları geçirip bir kaşık suda boğmak bu olmalı. Kamuoyunu, beraberce çözülebilecek sorunların krizleri ile meşgul etmekten vazgeçmeliler.\"

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