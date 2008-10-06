'Deli Petro' Akdeniz'e indi

>>> Rus gemileri Venezuela yolunda

>>> Rusların Karayip misillemesi

İnterfaks'ın bildirdiğine göre, Rus Donanması Sözcüsü İgor Digalo, başlarında nükleer kruvazör "Büyük Petro" bulunan savaş gemilerinin Cebelitarık Boğazı'nı geçerek, çeşitli görevleri yerine getirecekleri Akdeniz'e girdiklerini belirtti. 'Büyük Petro' kruvazörü, adını Osmanlı’nın ‘Deli’ lakabıyla andığı, Rusya’dan imparatorluk yaratmış meşhur çardan yani 'Deli Petro'dan alıyor.Donanma Sözcüsü, aralarında füze destroyeri "Amiral Şabanenko" ve eskort savaş gemilerinin de bulunduğu Rus filosunun Venezuela'ya gitmeden önce Akdeniz'de bazı limanlara uğrayacağını kaydetti.Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, ABD'nin arka bahçesi olarak gördüğü Karayipler'de kasım sonunda ilk kez düzenlenecek bu askeri manevralar, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin, ağustostaki Rusya-Gürcistan çatışmasından ötürü son derece gergin olduğu bir döneme rastlıyor.