Delhi'de hava kirliliği: Okullar ve üniversiteler kapandı

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Hindistan’ın başkenti Delhi’de hava kirliliğinin ağır boyutlara ulaşması nedeniyle okullar ve üniversiteler süresiz bir şekilde kapatıldı.

BBC’de yer alan habere göre, Delhi’de Diwali festivalinden sonraki günlerde zehirli bir gaz bulutu şehri sardı. İnsanların akciğerlerine tutunabilen küçük partiküller anlamına gelen PM2.5 seviyeleri, Dünya Sağlık Örgütü tehlike sınırının üzerine çıktı. Şehrin bazı yerlerinde durum 400 seviyesiyle “ağır” kategorisine geçti.

DSÖ verilerine göre, PM2.5 seviyesi 0-50 arasında “iyi”, 51-100 arasında “yeterli”, olarak görülüyor.

Dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu başkent olan Delhi’de kirliliğin sebeplerinin araç ve endüstri emisyonları, toz ve hava olayları olduğu belirtiliyor. Bu yıl Diwali festivalinde yakılan ateşlerin de durumu kötüleştirdiği tespit edildi.