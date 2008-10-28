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Spor

Delgado'suz antrenman

Beşiktaş, Antalyaspor ile perşembe günü oynayacağı Fortis Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

28 Ekim 2008 02:00


Beşiktaş, Antalyaspor ile perşembe günü oynayacağı Fortis Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana kondisyon ve istasyon çalışmaları yaparak başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman maçında kanatlardan yapılan ortalarla gol provası gerçekleştiren futbolcular, son bölümde ise şut çalışması yaptı.

Antrenmana, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Matias Delgado ile sakatlığı süren Gökhan Zan katılmadı. Delgado'nun tedbir amacıyla bugün dinlendirildiği, yarın antrenmana çıkacağı bildirildi.

Bu arada sakatlığı geçen ve dünkü çalışmada sadece koşu yapan Batuhan, bugün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, yarın basına kapalı yapacakları antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Öte yandan, daha önce (A) Takım antrenmanlara çıkan Necip Uysal'ın PAF Takımı'na döndüğü bildirilirken, kadrodaki oyuncu sayısı böylece 23'e düşmüş oldu.

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