-DELGADO, TÜRKİYE'DEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Beşiktaş Kulübü ile sözleşmesini karşılıklı feshederek Dubai'nin Al Jazire takımına transfer olan Arjantinli futbolcu Matias Emilio Delgado, bu ülkeye gitti. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolculuk öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Delgado, Beşiktaş'tan ayrıldığı için üzgün olduğunu belirterek, ''Böyle bir kulüpten ayrıldığım için üzgünüm. Biraz daha farklı bir şekilde ayrılmak isterdim'' dedi. Bir basın mensubunun ''Beşiktaş'tan ayrıldığın için herhangi bir kırgınlık hissediyor musun'' şeklindeki sorusuna Delgado, ''Şu an onları konuşmanın bir anlamı yok. Neticede ayrılıyorum. Farklı bir olay benim için. Beşiktaş'ta kalıp daha güzel günler geçirebilirdim. Futbolda zamanı geldiğinde gidiyorsun'' şeklinde yanıtladı. Transfer olduğu Al Jazire takımı ile yeni bir sayfa açacağını dile getiren Delgado, yapacağı yeni başlangıca pozitif baktığını ifade etti. Delgado daha sonra, Emirates Havayolları'na ait uçakla Dubai'ye hareket etti.