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Spor

Delgado korkuttu!

14 Nisan 2009 19:00


Beşiktaş, Süper Lig'de Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah basına kapalı yaptığı antrrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, çift kale maç esnasında sol ayak bileğini burkan Matias Delgado'nun, idmanı yarıda bıraktığı öğrenildi. Arjantinli futbolcunun tedavisine hemen başlandığı ifade edildi.

Öte yandan sol üst baldırında ağrıları bulunan Tello antrenmana katılmazken, Fabian Ernst ile İbrahim Üzülmez ise takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlılar, tek pas çalışmasının ardından, minik kale maçla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.


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