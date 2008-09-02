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Spor

Delgado: Kazanma ruhunu korumalıyız

02 Eylül 2008 03:00

Turkcell Süper Lig'de ikinci haftanın son maçında Konyaspor'u İnönü Stadı’nda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın kaptanı Delgado, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları ve oynayacakları tüm takımların güçlü olduğunu söyleyen Delgado, ''Bu şekilde oynamayı sürdürmeliyiz. Kazanma ruhunu kaybetmeden devam etmeliyiz'' dedi.

Konyaspor'a attığı golde vuruşunun aslında takım arkadaşı Bobo'ya bir pas olduğunu aktaran Arjantinli yıldız, kaptan olmasının kendisine nasıl yansıdığıyla ilgili de ''Ben her zamanki gibi oynuyorum. Tabii ki kaptan olmanın farklı bir sorumluluğu var, ancak ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum'' ifadelerini kullandı.

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