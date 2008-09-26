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Spor

Delgado kayıp istemiyor

Takım arkadaşlarıyla bir toplantı düzenleyen Arjantinli yıldız, iyi başladıkları ligde kayıpsız devam etmek zorunda olduklarını

26 Eylül 2008 03:00


Beşiktaş'ın kaptanı Matias Delgado, Büyükşehir Belediye karşılaşması öncesinde duruma el koydu.

Takım arkadaşlarıyla bir toplantı düzenleyen Arjantinli yıldız, iyi başladıkları ligde kayıpsız devam etmek zorunda olduklarını söyledi. Perşembe günü oynanacak Metalist Kharkiv mücadelesini unutmaları gerektiğini belirten Tangocu, “En önemli maç, ilk oynayacağımız maçtır... Bu yüzden önce Belediye’yi yenmeliyiz” ifadesini kullandı.

‘İşimize bakalım’

“Artık önümüzde kolay maç yok. Her takım, lideri yenip adını duyurmak isteyecektir” diyen Delgado, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim maçlarımıza herkes daha motive olmuş bir şekilde çıkacak. Biz sadece kendi oyunumuza ve işimize bakalım. Gerçek performansımızı gösterdiğimiz sürece, kimse bizi yenemez” ifadesini kullandı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın, Delgado’ya Belediye karşısında ilk 11’de görev vereceği öğrenildi.

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