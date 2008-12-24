Delgado İtalya'da



Beşiktaş'ta ligin ilk bölümünün bitmesinin ardından, sakatlıkları nedeniyle kontrol amaçlı İtalya'ya giden oyunculardan kaptan Delgado'nun ligin ikinci bölümünün başına kadar bu ülkede tedavi olacağı açıklandı.





Sağ dizindeki problem nedeniyle ilk bölümde sıkıntılar yaşayan ve lige ara verilmesinin hemen ardından aşil tendonlarında sorunları olan İbrahim Toraman ile birlikte İtalya'ya giden Matias Delgado, tedavisini bu ülkede sürdürecek.



Kulüp doktoru Ayhan Optur, İtalya'da özel bir merkezde tedavi olacak Delgado'nun bu süre içinde bir yandan da çalışacağını belirterek, ''Bu oyuncumuz bir ay İtalya'da tedavi olacak. Ameliyatlık bir durumu yok. Ligin 17. haftasında Denizlispor ile yapılacak maça kadar tedavisini burada sürdürecek'' dedi.



Dr. Optur, aşil tendonlarındaki sorun nedeniyle Delgado ile birlikte İtalya'ya giden İbrahim Toraman'ın ise bugün İstanbul'a döneceğini dile getirdi.



Ayhan Optur, İbrahim Toraman'ın İstanbul'da tedavisini sürdüreceğini, bir aylık bir süre boyunca tedavi olacağını ve sorunun giderilememesi halinde bu oyuncunun ameliyat edileceğini sözlerine ekledi.

