Delgado dönüyor



Beşiktaş'a, Trabzonspor maçı öncesi Delgado'dan iyi haber geldi. Arjantinli futbolcunun kritik karşılaşmada forma giyme şansı olduğu öğrenildi. Ekrem Dağ ise bu hafta da takımını yalnız bırakacak.



Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Matias Delgado sevinci yaşanıyor.



1 ayı aşkın süredir İtalya'da tedavi olan ve bazında zaman zaman futbol hayatı bittiği yolunda haberler çıkan Arjantinli oyuncu, İstanbul'a dönerek takımla birlikte antrenmanlara başladı.



Teknik direktör Mustafa Denizli'den Trabzonspor'a karşı oynamak için şans isteyen Arjantinli futbolcunun durumu, son antrenmanda belli olacak.



Sakatlığı nedeniyle Konya'da takımını yalnız bırakan Ekrem Dağ'ın, pazar akşamki maçta da forma giyemeyeceği kesinleşti.



Konyaspor maçında sol bileğindeki sakatlığı nükseden Holosko'da ise düzelme gözlendiği öğrenildi. Slovak futbolcunun Mustafa Denizli'nin görev vermesi halinde Trabzonspor'a karşı oynaması bekleniyor. Denizli, Holosko'nun forma giyememesi durumunda ise yeni transferlerden Erkan Zengin'e görev vermeyi planlıyor.



Antalyaspor ile Türkiye Kupası maçında ilk kez forma giyen ve oynadığı futbol ile göz dolduran genç futbolcuya çok güvenen Denizli’nin, Trabzonspor karşısında Erkan'a sağ kanatta görev vermeyi planladığı gelen haberler arasında...

