Delgado dönüyor

Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcusu Matias Emilio Delgado, bir hafta sonra İstanbul'a dönecek.



Sağ dizindeki sorun nedeniyle lige verilen arada İtalya'ya giden ve uzun süredir burada tedavi olan Delgado'nun bir hafta sonra İstanbul'a döneceği açıklandı.



Yaşadığı sıkıntı nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Arjantinli oyuncunun, sakatlığı ile ilgili problemlerini giderdiği ve hazır bir şekilde geleceği ifade edildi.



Siyah-beyazlı oyuncunun, sadece takımdan uzak kalması ve maç oynamaması ile ilgili eksiklerinin olacağı kaydedildi.

