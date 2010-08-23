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Spor

DELGADO BURUK AYRILDI İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2010 18:59

-DELGADO BURUK AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Beşiktaş Kulübü ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve Dubai'nin Al Jazire takımı ile anlaşan Matias Emilio Delgado, siyah-beyazlı takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak bir tarafının mutlu, bir tarafının ise üzgün olduğunu söyledi. Delgado, Lig Tv'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nde kimseye kırgınlığı veya kızgınlığının olmadığını ifade ederek, "Buradan farklı bir şekilde ayrılmak isterdim, bu şekilde ayrılmak istemezdim. Bu kulübe bir şeyler verebildiğimi düşünüyorum. Geçen yıl şanssız bir sakatlık geçirdim. Şampiyonluk, kupa gibi başarılarla buradan ayrılıyorum. Hiçbir zaman kimseye kızmadım ama biraz üzgünüm" diye konuştu. Siyah-beyazlı taraftarları çok özleyeceğini kaydeden Delgado, "Taraftarımızı çok özleyeceğim. Bana büyük bir futbolcu olduğumu hissettirdiler. Onlara müteşekkirim" dedi. Delgado, Beşiktaş'ta unutulmayacak 4 yıl geçirdiğini belirterek, "Buradaki camia ve taraftarlar beni çok etkiledi" derken, unutamadığı maç olarak da İsviçre'nin Zürih takımıyla oynadıkları ve 3 gol attığı Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmalarını gösterdi.

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