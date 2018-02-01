"Delegeler, Kılıçdaroğlu'na 'yönetimini değiştir, yola devam et' mesajı verecek"

CHP 36. Olağan Kurultayı’nı 3-4 Şubat 2018’de yapmaya hazırlanıyor. Liderlik yarışında Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski YARSAV başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal var. Evrensel'den Cengiz Aldemir'in aktardığına göre, delegenin Kılıçdaroğlu’na, “Yönetimini değiştir, yola devam et” mesajı vereceği iddia edilirken, Kılıçdaroğlu’nun karşısında ikinci defa aday olan İnce ise daha önce aldığı 415 oyu artırmaya çalışarak, partiyi bir kaç ay sonra olağanüstü kongreye götürme planları yapıyor.

Aldemir'in haberine göre, kurultaya günler kala CHP’de, “Lider sorunu yok, yönetim sorunu var” diyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu konuşuluyor. Kurultay sonrası süreçte ise zamanı henüz netleşmeyen tüzük kurultayına gidileceği ve delege seçimlerinin de masaya yatırılması bekleniyor. CHP’nin, hafta sonu yapacağı 36. kurultayı ile partinin her kademesinde değişimler yaşanacak gibi görülüyor. Gençlik kolları, il, ilçe başkanlığı yapmış olan birçok yeni ve eski milletvekili, partide genel başkan sorununun olmadığı, ancak yönetim sorunu olduğunu düşünüyor. Partiye dışardan gelen devşirme siyasete son verilerek CHP’nin iktidara gelebileceği görüşünü savunuyor.

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Belediye başkanlarından anketler

Yerel yönetimler konusunda da eleştirilerde bulunan milletvekilleri, bazı belediye başkanlarının ‘Partinin oyu kaç? Benim oyum kaç ?’gibi anketler yaptırdığını, bunları da genel merkeze getirip yöneticilerin önüne koyduklarını, böyle bir particilik ve siyaset anlayışının olamayacağını dile getirerek, delegelerin ve parti örgütlerinin bu işe el koymasını istiyorlar.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentler dışında ön seçimle parlamentoya gelen milletvekillerinin çoğu, genel başkanın yanlış yönlendirildiğini ve halen yönetimde olan kadronun topluma, “iktidara hazırız” mesajı veremediği düşüncesinde olduğu görülüyor. Kulislerde SHP Genel Başkanı Erdal İnönü döneminde Onur Kumbaracıbaşı, Fikri Sağlar, Abdul Kadir Ateş, Türkan Akyol, Mehmet Moğoltay gibi isimlerden oluşan gölge kabine ile koalisyon ortağı oldukları 90’lı yıllar örnek gösteriliyor. Partinin fabrika ayarlarına dönmesini, ‘ülkeyi yönetmeye hazırız’ mesajını verecek yeni bir yönetimin göreve getirmesinin şart olduğunun altı çiziliyor.

CHP’nin bir kadro partisi olduğunu, AKP’nin karşısına kendi liderini koyarak bir yarışa girilmemesini, tam tersine liderin arkasında çalışacak kadroların getirilmesinin önemine vurgu yapılan CHP kulislerinde, anadolu illerinden gelen bir çok delegenin de yönetimin değişmesi fikrinde olduğu ifade edişliyor.

İnce yeterli sayıyı bulamıyor

CHP’de gözler kurultay delege sayısı bakımından en önemli ve dengeleri değiştirecek olan İstanbul’a çevrilmiş durumda. Partinin geçtiğimiz günlerde il kongresinde ortaya çıkan tabloya bakılacak olursa, İnce’nin adaylığı zora girmiş gibi görülüyor. Daha önce parti içindeki farklı muhalif kesimlerle işbirliği yapan İnce, TBMM Başkanvekilliği ve başkanlık divanına kendisine yakın bazı isimleri getirmeyi başarmıştı. Genel başkan adaylığına ikinci kez hazarlanan Muharrem İnce’nin il kongreleri sürecinde yarışı kazandığı Yalova, Bolu, Bilecik, Karabük, Aksaray, Bartın ve Zonguldak dışındaki bazı illerde delege desteğini biraz artıracağını, ancak bunun da liderlik yarışında yeterli bir sayıya ulaşamayacağı konuşuluyor. İnce’nin kendi oy oranındaki artışa hedeflendiğini, bu kurultayda iyi bir rakama ulaşırsa, partiyi bir kaç ay içinde olağanüstü kongreye zorlayacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Parti genel başkanlığına aday olduklarını açıklayan Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu’na ise parti içinde hiç şans tanınmıyor.