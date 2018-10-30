Dele Alli'den 6 yıllık yeni sözleşme

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Totenham Hotspur, takımın önemli isimlerinden Dele Alli'nin sözleşmesini uzattı. Başarılı orta saha oyuncusu, 6 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.

İngiltere Premier Ligi'nde son yıllarda başarılı bir grafik çizen Tottenham Hotspur, bu başarıda önemli pay sahibi olan isimlerden Dele Alli'nin sözleşmesini uzattı. Londra ekibi, 2015'te MK Dons'tan transfer edilen ve ilk iki yılında sezonun en iyi genç oyuncusu seçilen oyuncu ile 2024'e kadar sürecek 6 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.

2015/16 sezonu Ocak ayında Crystal Palace'a attığı gol sezonun en iyisi seçilen Dele Alli, Tottenham formasıyla çıktığı 153 maçta 48 gol kaydetti. 2015 Ekim ayında ilk kez İngiltere Milli Takımına seçilen Alli, daha sonra kadronun vazgeçilmezlerinden biri oldu.