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Spor

DEL POTRO KORTLARA DÖNÜYOR BUENOS AİRES (A.A)

23 Eylül 2010 13:52

-DEL POTRO KORTLARA DÖNÜYOR BUENOS AİRES (A.A) - 23.09.2010 - Arjantinli tenisçi Juan Martin del Potro, uzun süren sakatlığının ardından gelecek hafta kortlara dönecek. Del Potro, internet aracılığıyla yaptığı açıklamada, el bileğindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 10 ay ara verdiği tenise, gelecek hafta başlayacak Tayland Açık turnuvasıyla geri döneceğini bildirdi. Açıklamasında, ''Size, tenise geri döneceğimi söylemekten mutluluk duyuyorum. Bangkok turnuvasında oynayabileceğim'' ifadesini kullanan del Potro, geçen yıl Amerika Açık'ı kazanmıştı. Tenisçi, sağ el bileğindeki rahatsızlığın geçmemesi üzerine Mayıs ayında ameliyat edilmiş, tenis topuna ancak bu ay başında vurmaya başlamıştı. Tenisçinin dünya sıralamasındaki yeri, sakatlığı nedeniyle 4'üncülükten 35'inciliğe geriledi.

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