Del Piero kadroda yok



İtalya'da geçen hafta 34 yaşına giren Juventuslu oyuncu Alessandro Del Piero, yaşı nedeniyle bir daha milli takımda yer alamayacak.



İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marcello Lippi yaptığı açıklamada, "Geçen yaz, gelecek Dünya Kupası için takımı oluşturmaya başladığımda Del Piero'nun kimlik kartı herşeyi açıkça söyledi" diyerek, ünlü oyuncunun 2010'da Güney Afrika'da yapılacak Dünya Kupası için yaşlı olduğunu ve kadroya almayacağını belirtti.



Geçen Dünya Kupası'nda görev alan her oyuncunun kendisi için önemli olduğunu belirten Lippi, "Hepsi ilelebet kalbimde özel bir yere sahip olacak. Ancak teşekkür etmek için takıma çağırmayacağım" diye konuştu.









