Del Piero kadroda yok



Juventus'un tecrübeli yıldızı Alessandro Del Piero, İtalya Milli Takımı'nın Yunanistan ve Brezilya ilr yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edilmedi.



İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Alessandro Del Piero, Yunanistan ve Brezilya ile yapılacak dostluk maçları için İtalya Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılmadı.



İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Marcello Lippi, 19. Dünya Kupası elemelerinde 8. Grup'ta mücadele eden takımının, Yunanistan ve Brezilya ile yapacağı hazırlık maçına Del Piero'yu çağırmayacağını, yeni oyuncu arayışında olduğunu söyledi.



''Del Piero, bir süre takımda yer almayacak. O, her şeyini bildiğim bir oyuncu, ancak takımı yenilemek istiyorum. Yeni oyuncular görmek istiyorum'' diyen Lippi, Del Piero gibi oyuncuların, hala formda bulunuyorlarsa dikkate alınacağını ifade etti.



Lippi'nin, 27 golle İtalya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu olan Del Piero'nun yerine, Villarreal'den Giuseppe Rossi'yi oynatacağı belirtildi.



Lippi'nin forvetler listesinde ise Luca Toni, Alberto Gilardino ve Antonio Di Natale bulunuyor.



İtalya ekibi, Yunanistan ile 19 Kasım'da, Brezilya ile 10 Şubat 2009'da karşılaşacak.



İtalya, 10 puanla grubunda lider konumda bulunuyor.

