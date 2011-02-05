-DEL BOSQUE'YE ''MARKİ'' UNVANI MADRİD (A.A) - 05.02.2011 - İspanya Kralı Juan Carlos, 2010 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Vicente Del Bosque'ye ''Marki'' unvanını verdi. Avrupa'da kraliyet ailelerinde ''Dük'' ile ''Kont'' arasında yer alan asillik unvanı ''Marki'', bu zamana kadar İspanya'da 1327 kişiye verilirken, Del Bosque bunu alan ilk teknik direktör oldu. İspanya Kralı Juan Carlos'un, Del Bosque'ye ''Marki'' unvanını vermesi birçok yönden önem arz ederken, İspanyol teknik direktörün demir yolları işçisi olan babasının, İspanya İç Savaşı sırasında Franco rejimine karşı savaşan cumhuriyetçilerden olması ve bu yüzden hapse girmesi de ilginç bir detay olarak göze çarptı. Kariyerinde Beşiktaş'da da görev yapmış olan Del Bosque, aldığı ''Marki'' unvanıyla ilgili basına yaptığı değerlendirmede, ''Kralımız tarafından, Dünya Kupası'nın şahsım adına ödüllendirildiği ufak bir detay. Bizler ulusal sorumluluk taşıyoruz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu benim her geçen gün daha iyi olmamı zorunlu kılıyor'' dedi. Bundan sonra isminin önüne ''Marki'' unvanı getirilecek olan Del Bosque, ''Hayır, hayır. Beni, (sen) diye çağırabilirisiniz. Bu şekilde çağırılarak da saygı gösterilebilir. Gerçekte, bu unvan beni biraz çekingen yaptı ama aslında tüm Milli Takım'a tanınan bir şey'' ifadelerini kullandı. Del Bosque, babasının hapse atılıp yargılanmasının ardından şimdi kendisine Kraliyet Ailesi tarafından bir unvan verilmesiyle ilgili yöneltilen soruya ise ''Babam kötü bir şey yapmadı ama o dönemler farklıydı. Bugün hepimiz çok daha fazla toleranslıyız'' karşılığını verdi.