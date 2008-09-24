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Spor

Del Bosque'den açık çek!

24 Eylül 2008 03:00



Vicente del Bosque, formunda yükseliş olan her İspanyol futbolcuyu takıma çağırabilceğini, fakat takımın iskeletini bozmayı düşünmediğini belirtti.


Ulusal takımın hocası, İspanya'yla çıktığı ilk üç maçta bir kaç tartışmalı tercih yapmıştı. Deneyimli teknik adam yeni isimleri takımda görmeye devam edeceklerini açıkladı.

İspanya'nın gelecek ay Estonya ve Belçika ile yapacağı karşılaşmalarda, takımın büyük bir bölümü belli olsa da, Del Bosque halen bütün tercihlerini kesinleştirmiş değil.

AS'a konuşan taktisyen, “Milli takımın iskelet kadrosun belli, fakat her listemde takımda olmayıp iyi performansı gösteren oyunculara yer vereceğim” dedi.

“İspanya 20 futbolcudan oluşmuyor. Her hafta kendini gösteren isimleri takip ediyoruz”

Del Bosque genç oyuncuları ilgilyle takip ediyor, fakat deneyimli hoca bu oyuncuları kendi takımlarında düzenli forma giymeye başlamadan çağırmak istemiyor.

“Bojan (Krkic), (Rubén) De la Red, Pedrito ve (Gerard) Piqué gibi oyuncuları tabi ki bende beğeniyorum. Fakat bir taraftan da bu baskıyı kaldırıp kaldıramayacaklarını düşünmeliyim”

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