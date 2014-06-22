Del Bosque yıldız ismi antrenmandan kovdu

İspanya Milli Takımı'nın antrenmanında isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Cesc Fabregas, teknik direktör Vicente Del Bosque'yi çileden çıkardı.

Dünya Kupası'nda gruptaki prestij karşılaşmasında Avustralya ile karşılacak olan İspanya'da 'Boğalar'ın son antrenmanına teknik direktör Vicente Del Bosque ile yıldız orta saha oyuncusu Cesc Fabregas arasındaki gerilim damga vurdu.

Antrenman sırasında oyuncusunun isteksiz ve lakayt tutumundan rahatsız olan Del Bosque, önce Fabregas'ı antrenman maçından çıkardı, ardından da antrenman sahasından kovdu.