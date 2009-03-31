Del Bosque kadroyu değiştiriyor





2010 Dünya Kupası elemeleri 5. grubunda bugün oynanacak Türkiye-İspanya maçıyla ilgili İspanyol basınında yer alan haberlerde, Del Bosque'nin Türkiye'ye karşı bu kez daha defansif bir takım sahaya süreceği iddia edildi.



İspanyol spor gazeteleri As ve Marca, teknik direktör Vicente Del Bosque'nin sakatlıktan halen yüzde 100 çıkmayan ve ilk maçta 60 dakika oyunda kalan David Villa'yı bu kez yedeklerde bekleteceği ve büyük olasılıkla 4-5-1 sistemiyle takımını oynatacağını ileri sürdü. Del Bosque'nin ileride Torres'i tek forvet bırakıp, orta sahada Cazorla'nın yerine Silva'yı alıp, Riera'yı da orta sahanın solunda deneyeceğini yazdı. Defansta da Albiol'un yerine Marchena değişikliğine gidilebileceği belirtildi.



Öte yandan, İspanyol basını da maça büyük ilgi gösterirken, milli takımın televizyonlarda yayınlanan yeni reklam videosu öne çıkartılarak, "Türkiye, televizyonlarda köpek balığı ve yılanlarla İspanya'yı ağırlıyor" denildi.



Bu arada, Santiago Bernabeu stadındaki ilk maçta İstiklal Marşı çalındığı sırada bazı İspanyolların ıslıklamasından dolayı İspanyol Futbol Federasyonu Sözcüsü Jorge Carretero'nun, "azınlığın bu tavrından dolayı özür dilediği" açıklandı.