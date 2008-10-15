Dekorasyonun böylesi

ABD'de Ron Havens adlı kişi, yaklaşan Cadılar Bayramı için bahçesine, "Ku Klux Klan kıyafetiyle, Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama'yı kovalayan Cumhuriyetçi aday John McCain" konulu dekorasyon yaptı.



Texas'ın Odessa kenti yakınlarındaki evinin ön bahçesine yerleştirdiği dekorasyonla dikkatleri üzerine çeken Havens, daha önce de siyasi görüşünü yansıtan Cadılar Bayramı dekorasyonları yapmakla tanınıyor.



Havens'ın bu seneki dekorasyonunda, Amerikan İç Savaşı sonrasında zencilerin kazanmaya başladığı haklara, özgürlüklere ve beyazlarla eşit olmasına karşı çıkarak siyahlara aşırı şiddet uygulamasıyla tanınan ırkçı gizli örgüt Ku Klux Klan kıyafeti giymiş McCain, elindeki beyzbol sopasıyla Obama'yı kovalıyor.



Kendisinin "liberal ve büyük bir Obama destekçisi" olduğunu belirten Havens, büyük ilgi göreceğini tahmin ettiği dekorasyonu, "McCain tarafından yürütülen kampanyada Obama'ya hak etmediği şekilde davranılmasını" protesto etmek amacıyla yaptığını söyledi.



Haven, "Bu görüntünün herkesi eşit şekilde rahatsız edeceğini fark ettim. McCain'in kampanyası çok çirkin bir hâl aldı. İnsanlara sarsıcı bir mesaj vererek buna dikkat çekmek istedim" diye konuştu.

