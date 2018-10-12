Dekoral Alüminyum'ndan konkordato haberine yalanlama

Çamlıca'daki büyük televizyon kulesinin kaplama işlerini yapan Dekoral konkordato ilan ettiği iddia edildi. Şirket, söz konusu iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı.

Sözcü'de yer alan haberde Çamlıca'daki büyük televizyon kulesinin alüminyum giydirmesini yaptığı öne Dekoral Alüminyum konkordato ilan ettiği iddia edildi. Şirket, söz konusu iddiayı yalanlarken Çamlıca'daki televizyon kulesinin giydirilmesiyle ilgili bir çalışma yapmadıklarını da bildirdi.

Sözcü'nün haberinde şu iddialara yer verildi:

"İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre şirketin konkordato süreci için 1 yıllık kesin süre kararı verildi.

26 Nisan tarihinde şirket için üç aylık geçici mühlet verilmişti, 26 Temmuz tarihinden itibaren bu süre iki ay uzatıldı. 25 Eylül’de verilen karara göre 26 Temmuz tarihinden itibaren şirkete bir yıllık kesin süre verildi.

1989 yılında kurulan Dekoral Alüminyum binaların dış yüzeylerini inşa ediyor."

Şirketten yalanlama

Ancak şirket söz konusu iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

12.10.2018 tarihli www.t24.com.tr internet sayfasında, yayımlanan “Bir Şirket daha Konkordato İlan Etti- Çamlıca Kulesinin dışını kaplayan Dekoral konkordato ilan etti” başlıklı haberin içeriği yanlış ve asılsızdır. Gerçeklikten tamamen uzak bu haber içeriği; kamuoyunu yanıltma, müvekkili yıpratma ve itibarsızlaştırma amacı ile kaleme alınmıştır.

Öncelikle Küçük Çamlıca TV-Radyon Kulesi İnşaatı işi Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yapım ihalesi işi Sarıdağlar İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yüklenici sıfatı ile sözleşme imzalamıştır. Sarıdağlar A.Ş. şirketi ise Bin Mühendislik İnşaat İth. İhrc. San ve Tic Ltd Şti arasında Alt Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır. Alt Yüklenici Bin Mühendislik Ltd. Şti. ise Kulenin “Yalıtımlı Cephe Paneli Teşkili, Panel Sistem Cam Cephe İşleri” ise Aluminance Yapı Sistemleri ve Montal Yapı Murat Kabucu İş Ortaklığı arasında 07.07.2017 tarihinde imzalanmıştır. Anılan Sözleşme akabinde müvekkilin içinde olduğu İş Ortaklığı tarafından üstlenilen işin yapımına başlanmış ve sorunsuz olarak devam etmektedir. Müvekkil Şirket ve işi üstlenen İş Ortaklığı Sözleşmeye uygun şekilde imalatını devam ettirmekte ve tamamlanması öngörülen teslim tarihinde gerçekleştirilecektir.

Dekoral Alüminyum şirketi haberde ifade ediliği üzere hiçbir şekilde Küçük Çamlıca Kulesinin dışını kaplama işini yürütmemekte ve öncesinde de üstlenmemiştir. Dekoral Alüminyum şirketinin Kule cephe kaplaması işini üstlendiği yönündeki haberler gerçek dışı ve asılsızdır. Anılan şirket sadece müvekkil Alüminance Yapı Sistemleri Ltd. Şti’ne, müvekkilin Montal Yapı ile oluşturduğu İş Ortaklığının üstlendiği işin kalite, kontrol hizmeti verilmesi konusunda hizmet vermektedir. Bunun haricinde Dekoral Şirketinin Projenin imalat ve yapım işi ile hiçbir taahhüdü, sözleşmesi veya üstlendiği bir edim mevcut değildir.

Kaldı ki anılan Şirketin Konkordato talebi 25.04.2018 tarihinde konkordato talepli dava açmış ve aynı tarihte geçici mühlet almıştır. Akabinde de haberde ifade edildiği üzere 25.09.2018 tarihli duruşmasında da 1 yıllık kesin süre verilmiştir. Bu açıklamadan da görüleceği üzere anılan firmanın konkordato talep ve geçici mühlet kararı 5 ay önce verilmiştir. Söz konusu şirketin mevcut durumu, müvekkilin üstlendiği işin yapımı ve sürecini etkileyecek hiçbir görevi ve sorumluluğu söz konusu değildir.

Müvekkil Aluminance Yapı Sistemleri sektörde uzun yıllardır bir çok büyük projelere imza atmış ve başarı ile tamamlamış olup, Ülkemizin ve İstanbul’un son yıllardaki en önemli projelerden biri olan ve üstlendiği ve yapımını devam ettirdiği Çamlıca Kulesinin cephe yapım işini de aynı özen ve ihtimamla yürütmektedir. Yapılan haber içeriği müvekkil hakkında sektörde olumsuz intiba oluşmasına ve ticari itibarını zedelemektedir.

Söz konusu haber yayına alınmadan önce gerek Bakanlık gerekse Yüklenici firmalardan bu konu ile ilgili herhangi bir bilgi alınmaksızın haber yapılması Basın etik ve ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.