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Deklarasyon krizi gecikmeli de olsa aşıldı

İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik saldırısının kınanmasına yönelik deklarasyon yayımlanmasında TBMM'de grubu bulunan partiler arasında çıka

02 Haziran 2010 03:00

T24- İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik saldırısının kınanmasına yönelik deklarasyon yayımlanmasında TBMM'de grubu bulunan partiler arasında çıkan anlaşmazlık gecikmeli de olsa aşıldı.  Deklarasyon metninde bulunan 'Meclis İsrail'e karşı ekonomik ve askeri tedbir almasını beklemektedir' ifadesine itiraz eden AKP bir saat gecikmeli de olsa ortak deklarasyonu imzaladı.

TBMM'de grubu bulunan partiler, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik saldırısının kınanmasına yönelik bir deklarasyon hazırlamak için bir araya geldi.

Dört partiden bir temsilcinin katıldığı toplantı sonucunda ortak bir metin üzerinde mutabakata varıldı.

AKP'nin önceden itiraz ettiği deklarasyona sonra imza atmasıyla kriz aşıldı. Deklarasyonun ilk hali olduğu ve birazdan Meclis'te açıklanacağı belirtildi.

Meclis'te parti gruplarını sunulan metine AKP’den itiraz gelmişti.

Edinilen bilgilere göre; AKP, son paragrafta yer alan “Meclis, hükümetin askeri ve ekonomik tedbirler almasını beklemektedir” ifadesinin metinden çıkartılması istemişti.

AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç, metne bu haliyle imza koymayacaklarını söylemişti.  Bunun üzerine de deklarasyon yayınlanamamıştı.


TBMM'nin onayladığı deklarasyon şöyle:


Genel Kurulda kabul edilen deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail Silahlı Kuvvetlerinin 31 Mayıs  2010 Pazartesi sabahı, çoğunluğu Türk olan, 32 ülke vatandaşının bulunduğu insani  yardım taşıyan gemi konvoyuna yaptığı ve çok sayıda masum insanın ölümüne ve  yaralanmasına yol açan insanlık dışı saldırıyı şiddetle ve nefretle kınamaktadır.  Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil  şifalar dilemektedir.

Bu saldırı, Birleşmiş Milletler yasasının ve uluslararası hukukun açık  bir ihlalidir.

TBMM, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu olaydan dolayı İsrail'i  kınayan ve yaptırımlar öngören bir kararı en kısa zamanda kabul etmesini  beklemektedir. Bu menfur saldırının bütün boyutlarıyla araştırılması için  bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurulmalıdır.

İsrail Hükümeti, bu saldırı dolayısıyla resmen özür dilemeli, olayın  sorumlularının yargılanarak cezalandırılmalarını sağlamalı, saldırının  mağdurlarına tazminat ödemelidir.

Türkiye, İsrail'e karşı milli ve uluslararası yargı yollarına  başvurmalıdır.

TBMM, Türk Hükümeti'nden, İsrail ile siyasi, askeri ve ekonomik  ilişkilerimizi gözden geçirmesini ve gerekli etkin önlemleri almasını  beklemektedir.

TBMM, bu saldırıya karşı halkımızın gösterdiği haklı tepkileri saygıyla  karşılamaktadır.

TBMM, bu tepkilerin şiddete dönüşmeyeceğine ve Türkiye'deki Musevi  vatandaşlarımızı incitici bir nitelik taşımayacağına inanmaktadır. İsrail  Hükümeti'nin saldırgan tutumuna karşı gösterilen tepkiler, İsrail milletini hedef  almamalıdır.

TBMM, her zaman olduğu gibi Filistin halkı ile dayanışma içindedir ve  Gazze'ye yönelik insanlık dışı abluka ve ambargonun derhal kaldırılmasını  beklemektedir.”




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