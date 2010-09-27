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DEKANDAN ''ISLIKÇI'' HOCAYA TAZMİNAT  ANTALYA (A.A)

27 Eylül 2010 13:30

-DEKANDAN ''ISLIKÇI'' HOCAYA TAZMİNAT  ANTALYA (A.A) - 27.09.2010 - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Şafak Aksoy, aynı fakültede görev yapan, Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm'e 4 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Prof. Dr. Kuruüzüm'ün, kendisi hakkında ''Bilimsel yetersiz, iş ahlaksızı ve medeni münasebet düzeysizi'' gibi ifadeleri yazılı ve sözlü olarak kullandığı ve kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle İİBF Dekanı Prof. Dr. Şafak Aksoy hakkında Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Dekan Aksoy'un, öğretim üyesi Kuruüzüm'e 4 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Prof. Dr. Kuruüzüm, yönetimin yanlış kararlarına muhalefet ettiği için hakkında sürekli soruşturma açıldığını ileri sürerek, şöyle konuştu: ''Ben de dava açıyorum. Dekan Aksoy'dan kişisel haklarıma saldırdığı için 4 bin TL manevi tazminat kazandım. Kazandığım tazminat ile öğrencilerime döner, ekmek, ayran partisi vereceğim. Artan parayı da Türkan Saylan'ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine (ÇYDD) bağışlayacağım.''   -DEKAN AKSOY- Dekan Aksoy da Prof. Dr. Kuruüzüm ile birkaç davası bulunduğunu, bunların tamamının üniversitenin iç işleriyle ilgili olduğunu söyledi.  Davaların sürdüğünü kaydeden Aksoy, şunları söyledi: ''Ancak üniversitenin kendi içindeki olaylar medyaya yansıtılıyor. Üniversitenin kendi içindeki olayların medyaya yansıtılmasını arzu etmiyorum. Haklı da olsak haksız da olsak bunların medyaya taşınmasını istemiyorum. Çünkü üniversitemizin adının karalanmasını istemiyorum.'' Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm hakkında, AÜ yönetimi tarafından fakültede Bolu yöresinin ''Halimem'' türküsünü ıslıkla çaldığı ve bu suretle fakülte yöneticilerine hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmış, Prof. Dr. Kuruüzüm de bu soruşturmanın basına yansımasından sonra 'Islıkçı Hoca' olarak tanınmaya başlamıştı.

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