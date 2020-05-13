CHP’li Tanrıkulu, Dekan Acar'ın istifasının ardından üniversitelerde yaşanan taciz vakalarını ve uygulanan yaptırımları sordu

Yaptığı görüşme sırasında mikrofonun açık olduğunu unutup "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" ifadelerini kullanan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın istifasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, üniversitelerde yaşanan taciz vakalarını ve uygulanan yaptırımları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sordu

Öğrencileriyle yaptığı görüşmede videonun açık olduğunu unutup, yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar istifa etti. Acar'ın sözleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Acar'ın istifası öncesinde herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu. Üniversitelerde cinsiyet eşitliğini gözeten politikaların yaşama geçirilmesi için neler yapıldığını da soran Tanrıkulu'nun önergesi şu şekilde:

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanının, video konferans görüşmesinde yayının bittiğini sanarak "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma" söylediği skandal ifade akabinde istifa ettiği iddiası doğru mudur? Bahse konu iddia doğru ise, istifasından önce hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

Üniversitelerde başta sözlü olmak üzere her türlü cinsel taciz ve istismarı önlemek, bu suçlara karşı gerekli yaptırımları uygulamak ve üniversitelerde cinsiyet eşitliğini gözeten politikaların yaşama geçirilmesini sağlamak için alınan önlemler var mıdır? Varsa, içeriği nedir?

"Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi"nin yürürlüğe koyulması için başlatılmış bir çalışma bulunmakta mıdır?

2015-2020 yılları arasında yıllar bazında Türkiye genelinde illere göre üniversitelerde başta sözlü taciz olmak üzere toplam kaç cinsel taciz ve istismar olayı yaşanmıştır? Bahse konu olaylarla ilgili başlatılan soruşturmaların güncel akıbetleri nelerdir?

Yaşanan olaylar akabinde kaç öğretim üyesi hakkında ne tür idari ve yasal işlemler yapılmıştır?