-DEKAN "MOBBİNG" İDDİASINDAN AKLANDI İZMİR (A.A) - 19.04.2011 - Danıştay 1. Dairesi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadide Kazancı hakkında fakülte demirbaşlarını yasaya aykırı sattığı ve tekniker Cihat Erdener'e ''mobbing'' uyguladığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında verilen ''men-i muhakeme (son soruşturmanın açılmaması)'' kararını onadı. Alınan bilgiye göre, Danıştay, EÜ Rektörlüğünün ilgili soruşturma dosyalarını, şikayetçi itirazlarını, Tetkik Hakimi Hüseyin Oğuz'un açıklamalarını dinledikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca inceledi. Danıştay 1. Dairesinin kararında, ''Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Ege Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan yetkili kurulun men-i muhakeme kararının onanmasına oybirliğiyle karar verildi'' denildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Kazancı, hakkındaki şikayet ve suç duyurularına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Danıştay nezdinde aklandığını belirtti. Kimse için özel olarak farklı bir işlem yapmayacağını ifade eden Kazancı, ''Benim kimseyle kişisel bir problemim yok. Tek amacım fakülte iyi bir noktaya getirmek'' dedi. Kazancı, 2008 yılında göreve geldiği günden bu yana, hakkında yapılan şikayet ve suçlamalara bir anlam veremediğini belirterek, şikayetçi kişilerle herhangi bir kavga veya tartışma yaşamadığını savundu. Fakültedeki hurdaların satışında usulsüzlük yapıldığı iddialarına da değinen Kazancı, bu olayın ardından ortalık ayağa kalkınca, fakültenin tüm bölümlerinde genel bir sayım yaptırdığını aktardı. Kazancı, ''Her birim için komisyonlar, kurullar oluşturuldu. Pek çok eksik ortaya çıktı. Kiminin zimmet fişi var, demirbaş listesinde kayıtlı ama bölümde yok. Bunlar benden önceki olaylar ve neredeler, neden yoklar bilemiyoruz'' diye konuştu. Kendisine ''mobbing'' uyguladığını iddia eden tekniker Cihat Erdener'in ''Yerim değişti, arkamdan helva yaptılar'' yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Kazancı, ''Böyle bir şey olabilir mi, yani bir memurun yerinin değişmesi, yöneticinin böyle bir şey yapmasını gerektirebilir mi? O zaman yönetici olmaması gerekiyor zaten'' dedi. Kazancı, geçen ay ''mobbing''i gerekçe göstererek aleyhinde tazminat davası açan ayniyat memuru Emine Öztürk'ün, hala üniversitede çalıştığını, hakkında çeşitli disiplin soruşturmaları bulunduğunu kaydederek, Öztürk'ün bazı disiplin cezaları aldığını da aktardı. -DEKAN HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR- Dekan Prof. Dr. Nadide Kazancı, Dekan Yardımcısı Varol Keskin ve Muhasebe Bürosu memuru Hanifi Ataşçı hakkında, Eğitim-İş Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası vekili Enver Aktaş tarafından ''Kuruma ait taşınır malları ilgili yönetmeliğe aykırı olarak satmak ve kurumu zarara uğratmak'' suçlamasıyla şikayetçi olunmuştu. Tekniker Cihat Erdener de ''mobbing''i gerekçe göstererek, kendisine hakaret ettiği, ayrımcılık yaptığı ve hastalığının ilerlemesine neden olduğu iddiasıyla Kazancı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan şikayetler, Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, EÜ Rektörlüğünce oluşturulan kurul tarafından araştırılmış, kurul yürütülen soruşturmalar kapsamında men-i muhakeme kararı vermişti. Kazancı aleyhine ikinci ''mobbing'' şikayeti de geçen ay üniversitenin ayniyat memuru Emine Öztürk tarafından yapılmıştı. Öztürk, Kasım 2008 tarihinden itibaren yeni dekanlık yönetiminin kendisine uyguladığı psikolojik taciz sonucu kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Kazancı hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Buna ilişkin yürütülen soruşturma halen devam ediyor.