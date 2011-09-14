-Deka Salad A.A'ya konuştu LONDRA (A.A) - 14.09.2011 - Küresel ısınmanın da etkisiyle son yılların en kötü kuraklık ve açlık felaketiyle mücadele eden Somali'nin eski Cumhurbaşkanı Abdülkasım Salad Hasan'ın kızı Deka Salad, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı ziyaretten dolayı minnettarlığını ifade ederek, Somali'nin Türkiye gibi farklı kültür ve dinlerin bulunduğu bir ülke olmasını istediğini söyledi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da doğan Deka Salad, Mısır'da, Türkiye'de ve KKTC'de eğitim gördü. Türk devletinden aldığı bursla 7 ay Ankara'da Türkçe öğrendiğini, daha sonra ise KKTC'de üniversite eğitimi aldığını A.A'ya akıcı Türkçesiyle anlatan 32 yaşındaki Salad, İngiltere'de kadınlara ve gençlere yardım eden ve "yardım eli" anlamına gelen "Gargar" isimli vakfın yöneticiliğini yapıyor. "Somali halkı maalesef 20 yıldır iç savaşla yaşıyor" diyen Salad, son zamanlarda dünya medyasının Somali'ye ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti. Deka Salad, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkının Somali'deki duruma duyarlılık gösterdiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ailesiyle birlikte ramazan ayında ziyarette bulunarak dünyada Somali'ye farklı bir şekilde bakılmasını sağladı. Türkiye ve başka ülkelerden yardımlar geliyor. Başbakan Erdoğan'ın da dediği gibi bir ülkede barış ve güven sağlanmadan ne kadar yardım götürülürse götürülsün yetmeyecek. Somali'nin orta bölgelerinde insanlar yardımlara ulaşamıyor. Oradaki insanlar maalesef açlık ve savaşın pençesinde ölüyorlar." Başbakan Erdoğan'ın Somali'yi ziyaret ederek dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyen Deka Salad, Türk tarihinde kardeşlere yardım etme geleneğinin hep var olduğunu kaydetti. Salad, "Somali gibi gidilmeyen bir ülkeye Türkiye gibi büyük bir devletin Başbakanı ailesiyle birlikte gitme cesaretini gösterdi. Bütün Somali halkı adına minnettarlığımızı iletmek istiyoruz" dedi. "Somali'nin, Türkiye'nin liderliğiyle, bize ağabeylik etmesi ve yardımlarıyla bir takım şeyleri aşıp, bugünkü Türkiye gibi insan hakları ve demokrasisiyle, farklı kültür ve dinlerin bulunduğu bir ülke olmasını isteriz" diyen Salad, Türkiye'nin sadece Somali'ye değil, dünyadaki Arap, Afrika ya da farklı yerlerdeki ülkelere de model olduğunu ifade etti.