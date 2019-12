Dejan Milojevic iddialı

KK Buducnost maçıyla ilgili, ''Galatasaray gibi büyük bir takıma yenilmeleri normal karşılanır. Kazanırlarsa onlar için çok özel olacak'' dedi.







Avrupa Kupası'nın resmi internet sitesi ''ulebcup.com''ta yer alan röportajında ''Son on yılda basketbolu her yönüyle oynayabilen en iyi oyunculardan biri'' başlığı ile tanıtılan Milojevic, KK Buducnost'un, kendini genç oyunculara şans vermeye adamış bir kulüp olduğunu, Radonjic'n de onlara tecrübe kazandıran çok iyi bir antrenör olduğunu söyledi.



Milojevic, ''Gençlerden maksimum verim almayı biliyorlar. Oyuncular da maksimumu vermeyi öğreniyor ki kariyerlerinin geleceği için bu çok önemli'' açıklamasını yaptı.



Rakiplerin genç oyunculardan oluştuğunu, kendilerinin ise tecrübeli oyuncularla ve farklı bir felsefe ile oynayacaklarını dile getiren Milojevic, iki tarafın da aynı kazanma arzusuyla mücadele edeceğini ifade etti.



Galatasaraylı basketbolcu, şöyle devam etti:

''Onların çok atletik genç oyuncuları varsa, bizim de kariyerimizde böyle çok önemli maçlara çıkma konusunda tecrübemiz var. Her şeyden önce normal bir maçmış gibi oynamak gerek. Maçın önemini çok fazla düşünürseniz, kendinizi baskı altına alırsınız ve iyi de oynayamazsınız. Herkes en iyi oyununu sergilemek ister, ama sakin kafalara sahip olan takım maçı kazanabilir. Buducnost'un agresif savunmayı ve tam saha presi sevdiğini biliyoruz. O yüzden de sakin olmamız önemli. Baskılarına karşı çok top kaybetmez ve hücumları kaçırmazsak, maçı kazanma şansımız yüksek olur.



Milojevic, ''Podgorica'ya bir ölüm kalım maçı için gidiyorsun. Kariyerindeki bu önemli şehre dönmek nasıl duygu?'' şeklindeki soruya ''Dört yıl Podgorica'da yaşadım ve çok sevdiğim arkadaşlarım oldu. O yıllar boyunca beni destekleyen taraftarın karşısına bir kez daha çıkmak beni mutlu ediyor. Belki Partizan'da oynamamış ve daha sonra Podgorica'ya da gitmemiş olsaydım, zor olurdu. Daha önce de eski dostlarımın önünde maç yaptığım için, beni nelerin beklediğini biliyorum'' yanıtını verdi.



Galatasaray-KK Buducnost karşılaşması, yarın TSİ ile 20.00'de başlayacak.