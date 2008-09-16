Deivid'in favorisi Arsenal ve Porto



Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fenerbahçeli Deivid, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Arsenal ve Porto'yu gruptan çıkmaya en yakın takımlar olarak gösterdi. Brezilyalı oyuncu, çarşamba günkü maç için de, "Porto temeli olan bir takım. Zor olacak" yorumunu yaptı.





Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Deivid, Portekiz basınında yer alan demecinde, Şampiyonlar Ligi'ndeki G Grubu ile ilgili olarak, ''Porto ve Arsenal favori ama Fenerbahçe dışarıdan koşarak gelecek'' yorumunda bulundu.



2005-2006 sezonunda Sporting Lizbon takımında oynadığı dönemden Porto'yu iyi tanıdığını kaydeden Deivid, çarşamba gecesi oynanacak maç için, ''Zor bir maç olacak. Porto'nun, 4,5 yıldır temeli olan bir takımı var. Biz iyi bir sonuç almak için gideceğiz. Galip gelmeyi umuyoruz'' dedi.



''Çok hızlı ve yetenekli'' olarak nitelediği Quaresma'nın İnter'e transferi ile Porto'nun ''büyük bir güç kaybına uğradığını'' savunan Brezilyalı futbolcu, yine de teknik direktör Jesualdo Ferreira'nın, Quaresma'nın yokluğunu doldurmak için çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ifade etti.

