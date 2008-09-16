T24 LogoT24 Logo
Spor

Deivid'in favorisi Arsenal ve Porto

16 Eylül 2008 03:00


Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fenerbahçeli Deivid, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Arsenal ve Porto'yu gruptan çıkmaya en yakın takımlar olarak gösterdi. Brezilyalı oyuncu, çarşamba günkü maç için de, "Porto temeli olan bir takım. Zor olacak" yorumunu yaptı.


Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Deivid, Portekiz basınında yer alan demecinde, Şampiyonlar Ligi'ndeki G Grubu ile ilgili olarak, ''Porto ve Arsenal favori ama Fenerbahçe dışarıdan koşarak gelecek'' yorumunda bulundu.

2005-2006 sezonunda Sporting Lizbon takımında oynadığı dönemden Porto'yu iyi tanıdığını kaydeden Deivid, çarşamba gecesi oynanacak maç için, ''Zor bir maç olacak. Porto'nun, 4,5 yıldır temeli olan bir takımı var. Biz iyi bir sonuç almak için gideceğiz. Galip gelmeyi umuyoruz'' dedi.

''Çok hızlı ve yetenekli'' olarak nitelediği Quaresma'nın İnter'e transferi ile Porto'nun ''büyük bir güç kaybına uğradığını'' savunan Brezilyalı futbolcu, yine de teknik direktör Jesualdo Ferreira'nın, Quaresma'nın yokluğunu doldurmak için çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24