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Spor

Deivid'in durumu belirsiz

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

10 Mart 2009 02:00


Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekibin Samandıra Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın başındaki 15 dakikalık bölüm basın mensuplarına açık tutuldu.

Sakatlıkları bulunan kaleci Volkan Demirel ile Deivid antrenmana katılmazken, Önder'e de tesislerde masaj yapıldığı bildirildi. Sağ arka adalesinde zorlanma olan Deivid'in tedavisinin Kocaelispor maçına kadar süreceği, Brezilyalı futbolcunun maçta oynayıp oynamayacağının henüz belli olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek

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