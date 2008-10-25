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Spor

Deivid'i ağlatan maç

Aylar sonra Fenerbahçe formasına kovuşan Deivid, Bursaspor maçının 93. dakikasında attığı gol sonrası gözyaşlarını tutamadı.

25 Ekim 2008 03:00




Aylar sonra Fenerbahçe formasına kovuşan Deivid, Bursaspor maçının 93. dakikasında attığı gol sonrası gözyaşlarını tutamadı.


Geçirdiği sakatlık nedeniyle Temmuz ayından beri Fenerbahçe formasına hasret olan Deivid De Souza Bursaspor maçı ile sahalara geri döndü. Karşılaşmanın 84. dakikasında Alex'in yerine oyuna giren Deivid, 93. dakikada Roberto Carlos'un pası ile topu ağlarla buluşturdu.

Deivid gol sonrası hemen Carlos'a koşarak sarıldı. Carlos'a sarıldığı sırada Deivid'in ağlamaya başladı gözlerden kaçmadı. Deivid, Carlos'un kollarında ağlarken eşide tribünde gözyaşlarına hakim olamadı.

DEİVİD: ANNEM AKLIMA GELDİ

Gol attığı sırada yazın kaybettiği annesinin aklına geldiğini belirten Deivid şunları söyledi:

"Çok zor günlerden geçtim. Bunlar bir sürü duyguların patlamasıydı. Annemi kaybettim. Sahada sürekli annem aklıma geldi. Gol attığımda da annemi düşündüm. Bu zor günlerden geçerken yanımda olan insanlar oldu. Eşim de benim en yakınımdaydı. Bütün herkesin yardımıyla zor günleri atlattım. Çalışmama devam edeceğim ve elimden gelen herşeyi yapacağım. Kendimi iyi hissediyorum."


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