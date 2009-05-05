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Spor

Deivid’e cephe alındı

05 Mayıs 2009 13:24


Fenerbahçe’de önce Uğur, ardından da Beşiktaş derbisinde Emre ile tartışan Brezilyalı yıldızın takım içinde büyük tepki gördüğü, futbolcuların Deivid’in hareketlerinden rahatsızlık duydukları bildirildi

Fenerbahçe’de Uğur Boral’dan sonra saha içinde Emre Belözoğlu’na da çıkışan Deivid’e takım arkadaşlarının tepkisi giderek büyüyor.

Sarı-lacivertli oyuncuların, Brezilyalı yıldızın Teknik Direktör Luis Aragones tarafından kollandığını düşündükleri, faturanın sürekli Deivid ile tartışan yerli oyunculara çıkmasından rahatsızlık duydukları öğrenildi.

Uğur Boral ile yaşadığı kavga sonrası bu oyuncunun iki hafta kadro dışı kalmasına neden olan Deivid’e takım içinde cephe alındığı bildirildi. Sarı-lacivertli oyuncuların sözleşmesini uzattıktan sonra takım içinde liderliğe soyunan ve hem antrenmanlarda, hem de maçlarda kendilerine taktik vermeye çalışan Brezilyalı oyuncunun bu hareketlerine sinirlendikleri ve tavır aldıkları kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon vatandaşı Alex de Souza ile de sorunlar yaşayan Deivid’e arkadaşlarının artık mesafeli yaklaştıkları, son Beşiktaş derbisinde Emre’ye yönelik hareketlerinden sonra ipleri tamamen kopardıkları ifade edildi. Deivid’in davranışlarından dolayı bazı oyuncular tarafından uyarıldığı ve kendine çeki düzen vermesinin istendiği bildirildi.
Yönetimin ise derbide yaşanan kavga nedeniyle Emre ile Deivid’e herhangi bir ceza vermeyi düşünmediği öğrenildi. Fenerbahçe’nin dünkü çalışmasında bu iki oyuncunun bir araya gelmemeye özen göstermeleri de dikkatlerden kaçmadı.

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