Deivid'den yengeç dansı



Sakatlığının ardından bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcu Deivid, takımı adına attığı 4. golden sonra ''yengeç dansı'' yaptı.



Geçen sezon Fenerbahçeli futbolcuların atılan gollerden sonra yaptığı dans bu sezon ilk kez Brezilyalı futbolcunun attığı golden sonra yapıldı. Deivid, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a 2. golünü kaydetti. Deivid golüne neredeyse kendisinden daha çok takım arkadaşlarının sevindiği görüldü.





KENDİ KALESİNE GOL BU KEZ SEVİNDİRDİ



Bu sezon iki maçta futbolcularının kendi kalelerine attığı gollerle üzülen Fenerbahçe, derbi maçta bu kez rakip futbolcunun kendi kalesine attığı golle sevinen taraf oldu.



Galatasaraylı futbolcu Emre Aşık'ın 28. dakikada kendi kalesine attığı gol Fenerbahçe'yi ezeli rakibi karşısında 2-1 öne geçirdi.



Ligin 3. haftasında Hacettepe ile deplasmanda yaptığı maçın 59. dakikasında Can'ın kendi kalesine gönderdiği golle 2-1 yenilen Fenerbahçe, 9. haftada da Eskişehirspor maçında Edu'nun 45. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-2 berabere kalıp galibiyeti elinden kaçırmıştı.





ALEX'İN YOKLUĞU ETKİLEMEDİ



Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Alex'in yokluğunda çıktığı üst üste ikinci maçından da başarılı bir sonuçla ayrılmasını bildi.



Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Arsenal'e karşı deplasmanda Alex'siz oynayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda 0-0'lık sonuçla dönmesini bildi.



Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Brezilyalı futbolcudan yoksun kadrosuyla galibiyete ulaştı.



FENERBAHÇE 74. DAKİKADAN SONRA FORVETSİZ



Fenerbahçe'nin iki forvet oyuncusu da maç sırasında oyundan alınınca sarı-lacivertli ekip bu dakikadan itibaren forvet oyuncusundan yoksun mücadele etti.



Maçın 55. dakikasında Semih'in ardından 74. dakikada da Güiza oyundan alındı. Forvet hattındaki görev Güiza'nın yerine oyuna dahil edilen Burak'a verildi.



Fenerbahçe'nin bu sezonki yeni transferlerinden Burak da sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray derbisinde forma giydi.