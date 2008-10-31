Deivid'den milli sinyal



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Deivid de Souza, ''Takım olarak güzel maçlar çıkaracağımızı biliyorum ve matador olarak bütün katkılarımı yine göstereceğim'' dedi.



Sezon öncesi hazırlık kampında annesinin vefatı ve ayağındaki ciddi sakatlık nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Deivid, geçen 3 ay sonunda başarıyla tamamladığı tedavi sürecinin ardından, hayatı ve futbolu artık nasıl yorumladığını sarı-lacivcertli kulübün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe dergisine anlattı.



Uzun bir aranın ardından geçen haftaki Bursaspor maçıyla yeşil sahalara golle dönen Deivid, teknik direktör Luis Aragones'in kendisine azar azar görev vermeye devam edeceğine inandığını söylerken, biraz daha özgüven, biraz daha özverili kenetlenmeyle Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki performansına kavuşacağına da garanti gözüyle baktığını dile getirdi.



Geçen sezonla karşılaştırıldığında, bu sezon saha içerisinde daha değişik bir düzenle oynadıklarını anlatan Deivid, şunları kaydetti:



''Oyuncuların da buna alışması gerekiyordu. Güvenimizi bir kez kazandığımız vakit, tekrardan başarılı bir periyota gireceğimizi biliyordum ve bu süreç bence Bursaspor maçıyla başlamış bulunuyor. 'Ben oynasaydım farklı olurdu' gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Elbette ki katkım olurdu ama dediğim gibi futbol sadece bir kişiye bağlı değil. Takım olarak güzel maçlar çıkaracağımızı biliyorum ve matador olarak bütün katkılarımı yine göstereceğim.''



''ARTIK ÖZLEM BİTTİ''



Geride kalan 3 aylık sakatlık süresi içinde takımı çok özlediğini kaydeden Brezilyalı futbolcu, ''Onlarla birlikte dolu dolu çalışmayı, maç ortamını, beraber yediğimiz yemekleri, şakalaşmalarımızı özledim. Artık özlem bitti.



Keşke mümkün olsaydı da, Arsenal maçında oynayabilseydim ama yüzde 100 hazır olmadığım için hem de hocamız uygun görmediği için oynamadım. Sakatlığım süresince hocalarımızla kesinlikle hazır olmadan oynamayacağıma dair bir karar almıştık'' diye görüşlerini aktardı. Deivid, röportajında daha sonra şu ifadeleri kullandı:



''İnsanlar sahaya daha geç döneceğimi düşünüyorlardı. Fakat istemek ve azim bazen çoğu şeyin önüne geçebiliyor. Profesyonel tıbbi müdahalelerin üzerine kendi azmimi de ekleyince tedavi sürecim daha erken bitti. Performansım ve moralim de bunu paralel olarak iyi durumda. Uzun süre sahadan uzak kalışım bende bir güvensizlik yarattı tabi ki. Bu çok doğal bir psikoloji ama bunun da tedavisi tekrar sahaya dönmekte yatıyordu. Artık oynamaya başladım. Kısa sürede bu güvensizliği üzerimden tamamen atacağım.''



''KİMSE BU TAKIMIN GÜCÜNÜ UNUTMASIN''



Deivid de Souza, Fenerbahçe'nin bu sezonki hedefleriyle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: ''Fenerbahçe gibi bir takımın hedefleri hep yüksektir ve değişmez. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek, Türkiye Ligi'nde ise bu kez şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı da kaldırmak istiyoruz tabi ki. Kimse bu takımın gücünü unutmasın.''



''Ben şu anda bu güzel günleri yaşıyorsam, her şey annemin sayesinde gerçekleşti'' diyen Deivid, annesinin ölümünün ardından yaşadıklarıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:



''Ölümü çok tazeyken hissettiğim boşluk, şu anda da aynı ve o boşluğu hayatım boyunca hiçbir şey veya hiç kimse dolduramaz. Hayata olumlu bakabilmek için hayatın güzel yanlarını göz önüne alırsınız. Çünkü hayat devam ediyor. Acı ve sıkıntıların herkese uğradığını bilmeliyiz. Canımız acısa da, hayattan yine de korkulmuyor. Acılar belki içinize yerleşiyor ama yine de ileri bakabiliyorsunuz.''



Brezilyalı futbolcu, ilerleyen zamanda Türk Milli Takımı'nı tercih edip etmeyeceği yönündeki bir soru üzerine de şunları kaydetti:



''Türk Milli Takımı'nda forma giymek o kadar da kolay değil. Aurelio'nun oynayabilmek için kademe kademe yaşadıklarını biliyorum. Birincisi çok iyi bir performans göstermeniz gerekiyor. İkincisi de halk bazında, federasyon bazında ve içerideki takım arkadaşlarınız bazında tamamen kabul görmeniz gerekiyor. Neler olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz"



