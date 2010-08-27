-DEİVİD ÜLKESİNE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - Brezilya'nın Flemengo takımı ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid De Souza ailesi ile birlikte ülkesine döndü. Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deivid De Souza, Fenerbahçe'de güzel yıllar geçirdiğini ifade ederek, ''Artık Türkiye'de futbol oynamayı düşünmüyorum ama Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe taraftarını unutmayacağım'' dedi. Duygularının karışık olduğunu, mutluluğu ve hüznü birlikte yaşadığını kaydeden De Souza, şöyle devam etti: ''Flemengo çocukluğumdan beri istediğim bir takım. Annem benim Flemengo formasını giymemi istiyordu ama bunu göremedi. Fakat Türkiye'de ve Fenerbahçe'de çok güzel günler geçirdim. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığım başarılar kariyerimi olumlu etkiledi. 30 yaşındayım ve artık kendi ülkemde futbol yaşantımı sürdüreceğim.'' Fenerbahçe'nin PAOK takımına elenmesini de değerlendiren De Souza, ''Fenerbahçe dün iyi oynamadı, daha iyi oynayabilirdi. Şimdi önlerine bakmaları gerekiyor, bundan sonra daha çok çalışıp şampiyon olmaları gerekir'' dedi. Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ile hiçbir sorununun olmadığını dile getiren De Souza, bu kararı birlikte aldıklarını, kimseye kırgın olmadığını da sözlerine ekledi.