Deivid takımla çalıştı



Süper Lig'de dün deplasmanda Sivasspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacakları maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.



Sarı-lacivertlilerde dünkü maçta forma giyen futbolcular jenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana Emre, Selçuk, Lugano, Alex ve Josico katılmadı.



Sarı-lacivertli takımda Deivid sevinci yaşanırken, Semih'in sakatlanması moralleri bozdu. Avusturya'da kampında fibula kemiğini kıran Deivid de bugünkü taktik ağırlıklı çalışmada yer alırken, antrenmanın son bölümlerinde sakatlanan Semih çalışmayı yarıda bıraktı.



Sol ayak bileğinden sakatlanan golcü futbolcu, İlk tedavisinin ardından MR çektirmek üzere hastaneye gitti. Kulüp Doktoru Piyer Arzuman'ın yaptığı açıklamada, "Oyuncumuzun sol ayak bileği dış yan bağlarında zorlanma olduğunu düşünüyoruz. Ayrıntılı açıklamayı yarın MR sonuçları gelince açıklayabileceğiz" dediği öğrenildi.



Piyer Arzuman ayrıca Sivasspor maçında sakatlanan Emre'nin sağ arka adalesinde kas spazmı ve ağrı şikayeti olduğunu ancak, çekilen MR'ın temiz çıktığını söyledi. Arzuman ayrıca, Selçuk'un bel ağrısı nedeniyle idmana çıkmadığını Josico'nun ise tesislerde çalıştığını ifade etti.



Alex'in ise boyun ağrısı nedeniyle idmana çıkmadığı öğrenildi.



Sarı-lacivertliler, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla D.Kiev maçı hazırlıklarını sürdürecek.







