-DEİVİD: ''ŞAMPİYONLUK DAHA FAZLA GECİKMEMELİ'' İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Deivid de Souza, ''Üç sezondur şampiyon olamıyoruz ve bunu daha fazla geciktiremeyiz. Çünkü büyük takımlar bunlara alışkın değillerdir'' dedi. Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe TV'ye değerlendiren Deivid, ''Bu yüzden ben ve arkadaşlarım ne gerekiyorsa yapacağız. Hem hocamıza yardımcı olacağız, hem de camiamızın beklediği şampiyonlukları, başarıları getireceğiz'' ifadelerini kullandı. Yeni transferleri değerlendiren Deivid de Souza, ''İyi analiz edilmiş ve iyi şekilde yerlerine konulmuş transferler. Şu ana kadar antrenmanlarda bu oyuncular çok iyi performans sergiliyor. Takımımıza çok yararlı olacak, çok kaliteli oyuncular. Umuyorum ki bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte, yeni gelen transferlerle birlikte başarılar kazanacağız'' diye konuştu. Deivid, ''Üç sezondur şampiyon olamıyoruz ve bunu daha fazla geciktiremeyiz. Çünkü büyük takımlar bunlara alışkın değillerdir. Bu yüzden ben ve arkadaşlarım ne gerekiyorsa yapacağız. Hem hocamıza yardımcı olacağız hem de camiamızın beklediği şampiyonlukları, başarıları getireceğiz'' şeklinde görüşlerini aktardı. -''TAKIMDAKİ YERİMİ BULMAYA ÇALIŞACAĞIM''- Eski formuna kavuşup, yeniden ilk 11'de şans bulmak için her şeyin kendi elinde olduğunu kaydeden Brezilyalı futbolcu, ''İki sezon önce parlak bir dönem geçirdim, ancak sonra bir sakatlık yaşadım. Artık her şey benim elimde. Hocamız bana olan samimiyetini gösterdi. Benimle sürekli konuşuyor, bana güvendiğini belli ediyor. Zaten bir oyuncunun en fazla isteyeceği şeylerden bir tanesi de budur. Ben de çalışıp, takımdaki yerimi bulmaya çalışacağım. Hak edersem, mutlaka ki hocamız bana şans verecektir'' dedi. Hangi mevkide oynayacağının önemli olmadığının altını çizen Deivid, ''Fenerbahçe'nin yararına olduktan sonra, başarılar kazanacaksak, benim nerede oynadığım hiç önemli değil. Hocamız bana güvenip sahaya çıkarırsa, forvet arkası olsun, kanatlarda olsun, herhangi bir yerde olsun yardımcı olmak için elimden geleni yaparım'' diye görüşlerini aktırdı. -''TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR BİR BÜTÜN''- Çalışmaların çok iyi gittiğini söyleyen Deivid, şunları kaydetti: ''Çalışmalar aslında bir oyuncunun en çok isteyebileceği şekilde gidiyor. Topla çalışmalar yapıyoruz. Bu da bir yandan hazırlanırken, bir yandan da zevk almamızı sağlıyor. Ben kesinlikle sezon içinde, yaptığımız bu çalışmaların, bu antrenman programının bize çok yararlı olacağını düşünüyorum. Geçen sezondan sonra bu sene yeni bir oluşum var takımda. Yeni teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile birlikteyiz. Kendisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi, iletişime açık bir insan olması. Bu da bizim çalışmalarımıza çok olumlu yansıyor. Geçen sene maalesef üzüntülü bir sezon yaşadık. Artık bu sezondan itibaren bunların hepsini unutturup, yeni hocamızla birlikte, yeni oluşumumuzla birlikte başarılı olmak istiyoruz.''