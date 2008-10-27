Deivid mucizesi!..



Bursaspor karşısında elde edilen 5-2’lik galibiyetten çok Fenerbahçelileri, Deivid’in golle sahalara dönmesi sevindirdi.



Sezon başında Avusturya kampının ilk gününde ayağı kırılan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı söylenen sambacı, mucizevi bir şekilde 3.5 ayda formasına kavuştu. Şok sakatlığının verdiği moral bozukluğunun yanısıra, Avusturya kampında geride bırakılan ilk hafta sonrası da annesini kaybeden Brezilyalı golcü, zor günleri aşmasını bilerek büyük bir profesyonellik örneği göstererek 111 günde futbola döndü.





Eşim yanımdaydı



Bursaspor karşısında bu sezon ilk kez kadroya giren ve 77. dakikada Semih’in yerine oyuna dahil olan sambacı, sarı lacivertli taraftarların alkışları arasında sahaya adım attı. Bu sezon oynadığı ilk maçında golle buluşan ve tribünleri gözyaşlarıyla duygulandıran Deivid, bugünlere gelirken büyük özveride bulundu. Takım arkadaşlarının tamamı tatil yapıp, dinlenirken o Samandıra Tesisleri’nde tam gün mesaiye kaldı ve doktorların verdiği programı eksiksiz yerine getirdi. Deivid’in dönüşü tek kelimeyle muhteşem oldu.



Ligde ve Avrupa’da sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, 5-2’lik Bursaspor galibiyetiyle hem gol şov yaptı hem de geçen yılki alkışlanan ve özlenen futbolunun sinyalini verdi. Annesini kaybettikten sonra Brezilya’ya hiç gitmeyen, sadece tedavisini düşünen Deivid, zor günlerde kendisine en büyük desteğin eşinden ve takım kaptanı Alex de Souza’dan geldiğini söyledi.



Ödülümü aldım



Tam olarak hazır olmamasına rağmen, teknik direktör Luis Aragones’in de Bursaspor maçında kendisine jest yaptığını kaydeden Deivid, "Bana en güzel ödül, attığım gol oldu. Formamı ve tribünleri çok özlemiştim. Çok zor günlerden geçtim. Gol sevincim bunların patlamasıydı. Oyuna girerken annemi düşünüyordum. Onun benimle olduğunu hissettim. Golü atınca da hemen aklıma o geldi" diye konuştu.



