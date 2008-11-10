Deivid hızlı döndü

Sezona kötü sonuçlarla giren, haftalar ilerledikçe performansını arttıran Fenerbahçe'de, uzun süren sakatlığının ardından iki hafta önce takıma katılan Deivid'in, kısa dönemdeki başarılı performansı sarı-lacivertlilerde büyük bir sevinç yarattı.



Fenerbahçe'nin Avusturya'daki sezon hazırlık kampının ilk gününde sol ayak bilek kemiği kırılan, annesinin vefatıyla da adeta sarsılan, uzun süren tedavi döneminin ardından kısa bir süre önce maç kadrolarına alınmaya başlayan Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 3 lig maçının 2'sinde golle buluştu.



Fenerbahçe'nin ligin 8. haftasında Bursaspor, 9. haftasında Eskişehirspor, Fortis Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile yaptığı maçların 18 kişilik kadrolarında yedek olarak bulunan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray maçıyla bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.



3'ü lig, 1'i Fortis Türkiye Kupası olmak üzere forma giydiği 4 maçta 135 dakika sahada kalan Deivid, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.



Fenerbahçe'nin ligin 8. haftasında Bursaspor'u 5-2 yendiği maçın 77. dakikasında oyuna dahil olarak 89. dakikada takımının 5. golüne imza atan Deivid, Fortis Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile yapılan maçta 62. dakikada oyuna girerek 28 dakika forma giydi.



Ligin 9. haftasındaki Eskişehirspor maçının 86. dakikasında oyuna girerek 4 dakika sahada kalan Deivid, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı Galatasaray mücadelesinde de sarı-lacivertli ekibin 4. golüne adını yazdırdı.

