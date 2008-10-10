Deivid gün sayıyor



Sezon başındaki Avusturya kampında ayağı kırılan ve uzun süredir takımdan uzak kalan yıldız oyuncu tam olarak iyileşmesine rağmen maç oynayacak seviyeye henüz ulaşamadı.



Üç hafta sonra sahalara dönmesi planlanan Deivid, antrenmanlarda ürkek görüntü veriyor. Tedavi sürecinde inanılmaz arzulu görünen ve "en az altı ay oynayamaz" yorumlarına karşın hızla iyileşerek büyük bir çaba gösteren Deivid, takım arkadaşlarının büyük desteğini görüyor. Samandıra’yı mesken tutan, izinli günlerinde bile tedavisini sürdüren Devid, "Formamı çok özledim. Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamak istiyorum" diyor.



Kulüp doktoru Piyer Arzuman ile her gün görüşme yapan teknik direktör Luis Aragones de bu oyuncunun bir an önce takıma girmesi için sabırsızlıkla bekliyor.



