Deivid ara vermiyor!..



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Deivid de Souza, fiziksel eksiklerini gidermek için Samandıra Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.



Sezon başı hazırlık döneminde ayağı kırıldığı için uzun süre takımından ayrı kalan, ligin ortalarından itibaren takıma dahil olan Brezilyalı futbolcu, lig arası nedeniyle verilen tatile rağmen eski gücüne kavuşmak için çalışmalarına devam ediyor.



Aragones'in yardımcısı Carlos Cascallana eşliğinde çalışmalar yapan Deivid, tatili ailesiyle İstanbul'da geçirmeyi tercih ettiğini, bu sayede eksiklerini gidermek için Samandıra Kamp Merkezi'nde özel çalışmalar yapma fırsatı bulduğunu anlatarak, ''Fiziksel eksiklerimi gidermeyi hedefliyorum. Bu çalışma sayesinde eski gücüme kavuşup, takımımızın hedefi olan şampiyonluk mücadelesine katkıda bulunmak istiyorum'' dedi.



Kulübün internet sitesinde açıklamasına yer verilen Deivid, sezonun geride kalan 16 maçlık ilk bölümünü de değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:



''Geçen sezon sergilediğimiz oyunu bu sezon başından beri sahaya yansıtamadık. Sahada güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz, ancak sezonun ilk yarısı hedeflediğimiz gibi olmadı. Artık sezonu iyi bitirip şampiyon olmak istiyoruz. Sezonun ikinci yarısında galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Ben, taraftarlarımızın bir numaralı hayranıyım. Galatasaray, CSKA Moskova, Chelsea maçlarında attığım goller sonrasında gösterdikleri sevgi inanılmazdı. Her maç öncesinde sahaya girdiğimde taraftarımız beni şaşırtıyor. Her zaman bizi destekliyorlar. Bunun için onlara teşekkür ederim.''

