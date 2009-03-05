Deivid 3 yıl daha Fener'de

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularından Deivid de Souza'nın sözleşmesini 3 yıl uzattı.





Fenerbahçe, iç transfer'de Alex ve Roberto Carlos'tan sonra Deivid de Souza ile de anlaştı.



Sarı-lacivertli kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Deivid ile 3 senelik yeni sözleşme imzalandığı ortaya çıktı.



Fenerbahçe Kulübü, yeni sözleşmeyi Futbol Federasyonu'na gönderirken, federasyonun resmi internet sitesinde Deivid'in sözleşme bitiş tarihi 31 Mayıs 2012 olarak değiştirildi.



Fenerbahçe yönetimi, sözleşmeleri bu sezon sonunda bitmesine rağmen henüz anlaşma sağlayamadığı Diego Lugano, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin ile bu haftasonu oynanacak Kayserispor maçından sonra bir kez daha masaya oturacak.



